Frisches Gameplay Video zu Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum J-RPG Ni no Kuni II: Revenant Kingdom für die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus zeigt IGN ganze 9 Minuten Gameplaymaterial zum wunderschönen Rollenspiel.

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom wird am 10. November 2017 für PlayStation 4 erscheinen.