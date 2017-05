Friday the 13th: The Game – Terminverschiebung wegen der USK?

Eigentlich soll der Horrortitel Friday the 13th: The Game am 26. Mai endlich erscheinen. Dieser Termin könnte sich nun allerdings noch einmal verschieben. Nachdem die Die Pan European Game Information (PEGI) dem Spiel die Altersfreigabe ab 18 Jahren erteilt hat, stellt sich die für Deutschland zuständige USK quer.

Dies hängt vermutlich vor allem mit dem Punkt „grundloser Tötungshandlung“ zusammen, denn die USK verweigerte dem Spiel offenbar im ersten Anlauf die Freigabe.

Laut einem Entwickler sei man daraufhin jedoch in Berufung gegangen, woraufhin die USK 18-Freigabe auch bewilligt worden sei. Allerdings stellte sich eine nicht näher genannte Landesregierung quer. Daher ist man nun in der dritten und letzten Instanz, dem Appellationsverfahren.

Die dritte Instanz ist allerdings nur ganz selten notwendig, beispielsweise bei Dead Space 2, Killing Floor 2 und Dead Rising 4. Alle genannten Spiele erschienen daraufhin allerdings völlig unzensiert in Europa.

Je nachdem wie lange sich das Verfahren noch hinzieht, ist der Release von Friday the 13th: The Game in Deutschland jedoch gefährdet. Das Ergebnis wird in den nächsten Wochen erwartet.

