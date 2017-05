Friday the 13th: The Game erscheint ungeschnitten

Noch vor zwei Tagen war ungewiss, ob das Horrorspiel Friday the 13th: The Game pünktlich in Europa erscheinen würde. Nun hat das Spiel jedoch im dritten und letzten Anlauf die USK-Freigabe erhalten und wird pünktlich am 26. Mai auch in Deutschland erscheinen.

Wie Entwickler Gun Media mitteilt, hat das Spiel die Altersfreigabe „ab 18 Jahren“ von der USK erhalten und wird unzensiert in Deutschland veröffentlicht werden.