Nächste Woche Freitag ist Freitag der 13te. Gun Media gab jetzt bekannt, dass an diesem Tag im gleichnamigen Friday the 13th: The Game doppelte Erfahrung geben wird. Ebenfalls dürfen sich Spieler über einige kostenlose Zusatzinhalte freuen:

Neuer Jason: Jason IV

Neue Map: Jarvis House Map

Neuer Überlebender: Mitch Floyd

Wettereffekte: Regen

Unseren Test findet ihr übrigens hier.

