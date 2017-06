Forza Motorsport 7 angekündigt – Erstes Gameplay in 4K

Auf der Microsoft Pressekonferenz wurde die Rennsimulation Forza Motorsport 7 offiziell angekündigt. Bereits am 03. Oktober wird die beliebte Serie fortgeführt werden. Natürlich wird das Spiel auch die brandneue Xbox One X unterstützen. So bietet der Edelracer auf der neuen Hardware eine native 4K-Auflösung mit konstanten 60 Bildern in der Sekunde.

Als Cover-Star fungiert diesmal der brandneue Porsche 911 GT2 RS, der auf der Pressekonferenz die Weltpremiere feierte. Neu sind unter anderem Strecken in Dubai, dynamisches Wetter und die Möglichkeit, seinen Fahrer anpzuassen. Das Fahrzeug-Aufgebot soll über 700 Boliden umfassen.

Wie gut das Ganze aussieht, zeigt ein erstes 4K Video vom Nürburgring.