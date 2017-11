Forza Horizon Macher arbeiten an Open-World-Action-RPG

Die Forza Horizon Macher arbeiten an einem Open-World-Action-RPG. Das bisher lediglich als „Project 2“ betitelte Spiel befindet sich bereits eine Weile in Entwicklung, doch wie Entwickler Playground Games nun via Twitter bestätigt hat, handelt es sich dabei um ein Open-World-Action-RPG.

Über den Kurznachrichtendienst teilen die Entwickler jedoch lediglich mit, dass man ein neues Büro für das künftige Projekt gefunden habe. Weitere Informationen zum Spiel gibt es bislang leider nicht.

We have a home for our new AAA open-world action RPG project! https://t.co/CGywuQLbwK — Playground Games (@WeArePlayground) 22. November 2017

Auch für welche Plattformen der Titel erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt zeigten die niederländischen Killzone-Entwickler von Guerrilla Games mit Horizon Zero Dawn eindrucksvoll, wie gut ein neu eingeschlagener Weg funktionieren kann.