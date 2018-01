Forza Horizon 3 HDR Hotfix erscheint in Kürze

Vor wenigen Tagen erschien das Enhanced-Update für das Rennspiel Forza Horizon 3, welches das Spiel für die Xbox One X optimiert. Das Spiel bietet nach dem Update unter anderem eine native 4K Auflösung und unterstützt HDR.

Allerdings war das Update bislang problembelastet, einige Spieler beklagten sich über einen kleinen Bug bei der Berechnung der HDR-Werte auf der Xbox One X. Das Spiel gab die Werte in manchen Bereichen zu hell oder zu dunkel aus, was nicht schön anzuschauen war.

Nun melden sich die Entwickler zu Wort und kündigten an, dass der Fehler bereits ausfindig gemacht werden konnte und man bereits unter Hochdruck an einem Update arbeite, welches in den nächsten Tagen erscheinen soll.