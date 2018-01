Forza Horizon 3 Enhanced-Update lässt nicht mehr lange auf sich warten

Während Forza 7 bereits schon für die Xbox One X optimiert wurde, mussten Fans von Forza Horizon 3 sich bisher noch etwas in Geduld üben. Jetzt soll das Enhanced-Update aber an der Startlinie eingetrudelt sein und wird am 15. Januar 2018 zugänglich gemacht. Das Spiel soll anschließend in nativen 4K laufen. Weiteres wird man in Kürze bekanntgeben.

Aaron Greenberg via Twitter

Gret meeting today with @Turn10_BigBoss & @ForzaMotorsport team on final assets for Forza Horizon 3 launching in Native 4K & Enhanced exclusively on Jan 15th for @Xbox One X! 🙌🔥🚘💥🙅‍♂️🎮 pic.twitter.com/WCVRbqKp4r — Aaron Greenberg 🍗🔥🍳🙅‍♂️ (@aarongreenberg) 8. Januar 2018

Quelle