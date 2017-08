Fortnite Patch 1.4.6. veröffentlicht – Das steckt drin

Epic Games hat ein neues Update zum hauseigenen Survival-Crafting-Hit veröffentlicht. Fortnite Patch 1.4.6. führt hauptsächlich Bugfixes am Free2play-Spiel durch und steht ab sofort auf allen Systemen zum Download bereit.

– Die Speichernutzung auf Xbox One wurde verbessert, daher sollte es zu weniger Abstürzen kommen

– Ein Crash auf der PlayStation 4, ausgelöst durch Ingame Audio, wurde behoben

– Ein Exploit wurde behoben, durch den die Ingame-Items nicht kaputt gingen

– Bugfixes auf der Karte “Repair the Shelter”

– Xbox One Netzwerk-Abstürze wurden behoben

– Ein Fehler in der KI-Wegfindung wurde behoben, der das Spiel zum Absturz bringen konnte

– Ein Absturz, ausgelöst durch das Partikel-System wurde behoben

Außerdem kündigten die Entwickler den Hardcore-Survival-Modus für das EarlyAccess-Spiel an. Darin müsst ihr besonders lange gegen die Wellen der Untoten überleben. Anders als im bisherigen Spiel erstreckt sich dieser neue Modus über eine Zeit von 3 bis 14 Ingame-Tagen, was etwa 3,5 Stunden in Echtzeit entspricht.

Zak and Darren sit down and discuss Fortnite in the near future. Join us for the second developer update! pic.twitter.com/h7cA7OU6bn

— Fortnite (@FortniteGame) 11. August 2017