Fortnite > Neuer Modus Solo-Showdown lockt mit V-Bucks!

Fortnite hat einen neuen Spielmodus, der euch sogar mit echtem Geld belohnt! Naja fast jedenfalls, zumindest mit V-Bucks, der Ingame-Währung des Battle-Royale-Shooters. Wir zeigen euch, was euch in Fortnite Solo-Showdown erwartet!

Fortnite Solo-Showdown ist am gestrigen 17. Mai gestartet und läuft nur noch über das Wochenende bis zum 21. Mai. Grundsätzlich unterscheidet sich der neue Modus nicht vom normalen Solo-Spielmodus des Multiplayer-Hits. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihr für eure Platzierung bewertet werdet!

Nach 50 absolvierten Spielen wird eure Leistung mit der anderer Spieler verglichen. Gelingt es euch, unter die 100 besten Spieler weltweit zu kommen, winken fette Preise!

