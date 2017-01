For Honor – Neues Gameplay-Material aufgetaucht

Um uns auf nächsten Monat und dem vorraussichtlichen Release von For Honor etwas einzustimmen, veröffentlichte DualShockers einige neue Gameplay-Videos.

Intensive Duelle und Verfolgungsjagden zu Huf

Die angehängten Videos zeigen einiges vom Gameplay. Zum Beispiel sieht man Einblicke ins Tutorial, in die Solokampagne und eine Verfolgsungsjagd per Pferd. Desweiteren werden aber auch einige Multiplayermodi wie die Duelle oder dem Dominion vorgestellt.

Tim und Philipp haben bereits die Schwerter in der Closed Alpha gezogen. Hier erfahrt ihr, was sie zu dem Titel sagen.

Preview: Philipp

Preview: Tim

Quelle: DualShockers (Youtube) / PS4INFO

For Honor erscheint vorraussichtlich am 14.02.2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.