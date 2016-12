For Honor: Neuer Trailer gibt Einblick in die Kampagne

Ein neuer Story-Trailer zu Ubisofts Actiontitel For Honor ist im Netz aufgetaucht. Der Rendertrailer soll die Story-Kampagne andeuten.

Vom Samurai bis zum Elefanten

Folglich zeigt uns der Trailer, welcher Antagonist uns bei For Honor zu erwarten hat. So wird gezeigt wie Antagonistin, Apollyon, den Krieg zwischen den Völkern anheizt und die Helden der Völker gegeneinander aufstachelt.

Außerdem taucht der Trailer tiefer in die Welt von For Honor ein und spendiert uns Einblicke auf die Beweggründe der einzelnen Kriegsparteien. So sieht man die Eiserne Legion, die Samurai des Sonnenimperiums und die Clans der Wikinger.

Desungeachtet zeigt der Trailer aber auch Belagerungswaffen und Tiere, wie zum Beispiel einen Kriegselefanten oder einen Wolf, welcher einen der Recken angreift. Ebenso wie Rammböcke und Katapulte die ebenfalls im Trailer gesichtet vorkommen. Doch in wie weit diese schließlich vom Spieler beeinflussbar sein werden, dass bleibt abzuwarten.

Trailer

Quelle: GameStar / YouTube / UbisoftDE, UbisoftTV

For Honor soll am 14.02.2017 erscheinen. Übrigens kann man sich noch für die closed Beta im Januar anmelden.