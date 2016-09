For Honor: Infos zur Alpha im Überblick

Gestern startete die geschlossene Alpha zum Schwertkampf-Spiel For Honor von Ubisoft. Noch bis kommenden Sonntag haben eingeladene Spieler die Möglichkeit, den Action-Titel in einer frühen Version auf Herz und Nieren zu testen.

Grund genug für uns, an dieser Stelle alle relevanten Informationen zusammenzutragen.

For Honor – Alle Infos zur Closed Alpha

Auf welchen Systemen findet der Alpha-Test statt?

– Die Alpha läuft auf PC, PlayStation 4 und Xbox One

Kann jeder am Test teilnehmen?

– Leider nein, nur vorab registrierte und dann eingeladene Spieler können For Honor testen

Sind alle Klassen in der Vorab-Version enthalten?

– Nein. For Honor wird insgesamt vier Klassen pro Fraktion (Wikinger, Samurai, Ritter) bieten. In der Alpha stehen jeweils zwei davon zur Verfügung, je eine schwere und eine leichte Klasse

Welche Klassen gibt es?

– Bei den Wikingern der Raider und der Berserker. Bei den Samurai Orochi und Kensei, während die Ritter Conqueror und Warden bieten

Welche Karten bietet die Alpha?

– Insgesamt stehen drei Maps zur Auswahl: Overwatch (eine asiatiche Tempelanlage), River Fort (Wikinger-Siedlung) und Citadel Gate (Ritterburg mit schweren Befestigungsanlagen)

Welche Spielmodi dürfen ausprobiert werden?

– Die Alpha zu For Honor bietet insgesamt drei Modi. Dominion (4 on 4, Kampf um Eroberungspunkte), Brawl (4 on 4, Team-Deathmatch) und Duel (1 on 1, Duell bis zum Tode).

Der Umfang kann sich für eine Alpha also auf jeden Fall sehen lassen. Seid ihr eingeladen worden und konntet schon Eindrücke sammeln?