FlatOut 4: Total Insanity erscheint im März

Das Pariser Studio Kylotonn Racing Games hat endlich einen ersten Trailer zu FlatOut 4: Total Insanity veröffentlicht. Auch der neueste Ableger der Auto-Zerstörungsorgie setzt auf das bei Fans so beliebte Spielprinzip und setzt auf halsbrecherige Action und krachende Explosionen.

Zu den Features zählen:

– 27 konfigurierbare Wagen, darunter die beliebtesten Fahrzeuge der Franchise und auch einige neue

– 20 Strecken für traditionelle Destruction Derbys, Zeitrennen, Arenen, Kampfstrecken und vieles mehr

– Kollisionen bei hohen Geschwindigkeiten in vollständig zerstörbaren Umgebungen

– Der legendäre Stunt-Modus kehrt zurück: eine Mischung aus sechs neuen Stunts und sechs neu interpretierten Klassikern

– Arena-Modus mit drei verschiedenen Spielstilen: Deathmatch, Capture the Flag und Survival

– Neuer Kampfmodus mit tödlichen Waffen , um die Rivalen abzubremsen oder ins Aus zu befördern

– Bis zu 8 Spieler online sowie lokal mit Freunden in Stunt-Serien

Erscheinen wird FlatOut 4: Total Insanity im März 2017 für PlayStation 4 und Xbox One.