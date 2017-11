Final Fantasy XV: Gefährten – Launch Trailer zur Mehrspieler-Erweiterung veröffentlicht

Ab sofort ist die Mehrspieler-Erweiterung Gefährten für Final Fantasy XV erhältlich und steht Besitzern des Season Passes zum Download bereit. Interessierte können gemeinsam mit anderen Spielern der Eliteeinheit „Kingsglaive“ beitreten und online auf die Jagd gehen.

Trailer

Die Handlung der Erweiterung setzt nach Kapitel 13 des Hauptspiels an. In der Rolle eines von euch erstellten Avatars versucht ihr das Licht zurück in die Welt zu bringen.

Zusätzlich zu den gemeinsam spielbaren Missionen, enthält Gefährten eine Einzelspieler-Kampagne. Eine Operationsbasis in Lestallum fungiert dabei als zentraler Ausgangspunkt für alle Aufträge.

