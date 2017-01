Fight! ULTRA STREET FIGHTER II: The Final Challengers kommt für Switch

Das ist durchaus eine der großen Überraschungen am heutigen Tag gewesen! Capcom hat heute mit ULTRA STREET FIGHTER II: The Final Challengers ein exklusives Beat’em Up für Nintendo Switch angekündigt! Damit beschert Capcom seinem beliebten 90er-Jahre-Prügler Street Fighter II ein kleines Revival und integriert mit Evil Ryu und Violent Ken direkt zwei neue Kämpfer.

Ein erstes Off-Screen-Gameplay-Video aus Japan:

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers kommt in der klassischen Pixel-Art-Grafik daher und kann auf Wunsch auch in einer modernen Optik auf der Nintendo Switch gespielt werden. Neben dem Versus-Mode, bei dem Spieler gegeneinander antreten, können sie sich nun auch gemeinsam mit einem Freund einem CPU-gesteuerten Charakter gegenüberstellen. Dank der Joy-Con Steuerung der Nintendo Switch kann man nun zu jederzeit und an jedem Ort andere Spieler herausfordern und mit Super Combos beweisen, wer der wahre Street Fighter Champion ist!

Quelle: PM Capcom & Youtube