FIFA auf Nintendo Switch spielbar auf der E3

Electronic Arts hat bekanntgegeben, dass der Nintendo Switch-Ableger der beliebten Sportspiel-Reihe FIFA auf der E3 2017 in Los Angeles für das Publikum spielbar sein wird.

Interessant ist vor allem, dass EA in der Email zwei verschiedene Spiele angibt: FIFA on the Nintendo Switch und FIFA 18, welches für die anderen Konsolen erscheinen wird. Ob Nintendo-Spieler also andere Inhalte erhalten werden, ist unklar.

Spielbar werden allerdings beide Versionen sein und zwar auf EA’s FanFest EA PLAY 2017 welches vom 10. Juni bis 12. Juni zur E3 in Los Angeles stattfindet.

Quelle