FIFA 18 – Trailer und offizielle Ankündigung im Laufe des Tages!

Mit dem heutigen Tag will EA Sports den neuesten Teil der beliebten FIFA-Reihe ankündigen. Das Fußball-Spiel wird für die PS4, Xbox One und PC erscheinen, als auch in einer speziellen Form für die Nintendo Switch.

Trailer? Gameplay?

Heute, am 05. Juni 2017, wird FIFA 18 offiziell der Welt-Öffentlichkeit gezeigt. EA Sports will einen ersten Trailer vorstellen, wo wir hoffentlich ein wenig Gameplay-Material zu sehen bekommen.

Im Herbst soll FIFA 18 erscheinen, wobei ein genaues Erscheinungsdatum noch nicht bekannt ist. Wer die Serie kennt, darf aber vermutlich mit einem Release im September rechnen.

In FIFA 18 soll der hauseigene Story-Modus The Journey zurückkehren. Inwiefern wir uns über weitere Spielmodi erfreuen dürfen, werden wir eventuelle im heutigen Trailer, als auch im Rahmen der E3 2017 erfahren.

