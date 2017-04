FIFA 17 ab sofort für EA Access-Abonnenten verfügbar

EA gibt bekannt, dass das Fußballspiel FIFA 17 ab sofort kostenlos im „The Vault“ für EA Access-Mitglieder auf der Xbox One verfügbar ist. So früh am Morgen kann es sein, dass der Titel noch nicht in der Liste auftaucht.

Wer nicht länger warten will, kann den Download über den Xbox Store bereits starten: Sucht dazu einfach nach dem Spiel. Auf der Seite steht dann, dass ihr das Spiel bereits besitzt. Dann nur noch auf installieren klicken und es kann los gehen.

Im Laufe des Tages wird FIFA 17 dann auch im „The Vault“ zu finden sein.