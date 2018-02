Fear Effect Sedna hat den finalen Releasetermin erhalten

Bald erlebt eine fast vergessene Marke ihre „Wiedergeburt“. Sushee und Square Enix Collective haben heute bekannt gegeben, dass der Downloadtitel „Fear Effect Sedna“ am 6. März 2018 hierzulande veröffentlicht wird. Der Titel wird sowohl für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und präsentiert sich in einem neuen Trailer.

Fear Effect Sedna-Trailer:

Fear Effect Sedna ist ein taktisches Actionspiel aus der isometrischen Ansicht, dass Fans vor allem dank bekannter Charaktere wie Hana, Rain, Deke und Glas begeistern soll. Der Titel bringt das Quartett an zahlreiche Schauplätze. So stehen beispielsweise Hongkong und Grönland auf dem Plan während des actionreichen Abenteuers.

Fear Effect Sedna soll für 19,99 Euro digital erscheinen.

Quelle: Square Enix Collective’s