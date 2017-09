Fast RMX Update 1.3 erscheint nächste Woche – Neue Strecken und mehr

Der Future-Racer von Shin’en Multimedia wird in der kommenden Woche um neue Inhalte erweitert werden. Wie NintenDaan via Twitter herausgefunden hat, erscheint Fast RMX Update 1.3 am kommenden Mittwoch, den 13. September für Nintendo Switch. Und noch dazu komplett kostenlos! Das Update wird ganze sechs neue Strecken und zwei neue Cups beinhalten. Außerdem wird das Spiel mit dem Update endlich auch in Japan veröffentlicht werden. Ob es darüber hinaus auch noch andere Verbesserungen geben wird, steht bislang noch nicht fest.

Fast RMX ist bis heute eines der besten Spiele für die Nintendo Switch, wie auch unser Testbericht zeigt.