Fast anderthalb Stunden Gameplay zu DiRT 4

Offroad-affine Rennspielfreunde fiebern bereits dem 09. Juni entgegen, denn dann geht Codemasters‘ gefeierte DiRT-Reihe mit DiRT 4 endlich in die nächste Runde. Nun ist ein knapp anderthalb stündiges Gameplay-Video zum Rally-Rennspiel aufgetaucht.

Das Video zeigt die erste Stunde des Spiels und gibt nach einer kurzen Einleitung einen Einblick in den Karrieremodus und den YourStage-Editor. Zu sehen sind unter anderem Schweden, Spanien und der Rallycross Modus.

Mit mehr als 50 ikonischen Off-Road-Fahrzeugen aus der Geschichte des Rennsports fordert DiRT 4 die Spieler dazu auf, furchtlos zu sein. Furchtlos genug, um in klassischer Rally, Rallycross und in Landrush alles zu geben. Die völlig neue DiRT Academy stattet Spieler mit den notwendigen Fähigkeiten aus, um sich an die Spitze des Rennsports zu fahren und stellt zudem den Spielplatz für Nachwuchsfahrer dar.

DiRT 4 wird am 09. Juni für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.