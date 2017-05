Fanart: Wächter Schwert aus Breath of the Wild Replica

Adafruit Industries hat eine unglaublich schicke Replik des Wächter-Schwertes aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild angefertigt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Der aus einem 3D-Drucker stammende Nachbau des Schwertes wartet sogar mit LEDs auf, um der Waffe das charakteristische, hellblaue Leuchten zu ermöglichen. Eine Anleitung zum Nachbauen gibt es auf der Homepage der Hersteller.

Wir hätten dann auch gerne eines davon.

