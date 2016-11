Entwicklerlegende Peter Molyneux würde gerne an Fable 4 arbeiten, das verriet der ehemalige Leiter der Lionhead Studios in einem Interview mit dem Official Xbox Magazine.

Ob dieser Wunsch jemals Realität wird, ist allerdings eher fraglich. So würde Molyneux gerne mit seinem alten Team zusammenarbeiten, die allerdings mittlerweile in alle Winde verstreut sind. Zudem liegen die Rechte für die Fable-Serie exklusiv bei Microsoft.