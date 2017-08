F1 2017 Review

Die reale Formel-1-Saison ist in diesem Jahr eine der spannendsten der letzten Jahre. Dank einer erstarkten Ferrari-Mannschaft hat die Mercedes-Dominanz ein Ende gefunden und uns so eine bislang abwechslungsreiche Weltmeisterschaft ermöglicht. Passend zum Ende der „Formel 1-Sommerpause“ meldet sich nun auch Codemasters mit dem offiziellen Spiel F1 2017 zu Wort, um die digitale Formel-1-Weltmeisterschaft zu eröffnen. Wir haben im virtuellen Boliden Platz genommen und verraten euch, ob das Spiel seinen gelungenen Vorgänger auf dem Siegerpodest verdrängen kann.

F1 2017: Spürbare Verbesserungen

Bereits mit F1 2016 veröffentlichte Codemasters ein gelungenes Gesamtpaket, welches nur noch an einigen Ecken und Kanten etwas Feinschliff nötig hatte. An diesen Feinschliff wagten sich die Rennspielexperten nun mit der diesjährigen Version des Rennspiels. Verbesserungen sind vor allem in Sachen Umfang und der Inszenierung des Karrieremodus bemerkbar, auch die klassischen Rennboliden feiern ihre Rückkehr. Dreh- und Angelpunkt von F1 2017 für Solisten ist der umfangreiche Karrieremodus. Hier startet ihr eure eigene Laufbahn bei eurem Wunschteam und könnt selbiges zum Erfolg führen.

Euch steht es frei, ob ihr direkt bei einem Top-Team wie Mercedes AMG oder Ferrari einsteigt oder Hinterbänklerteams wie Sauber oder McLaren zurück an die Spitze kämpft. Abhängig von eurer Entscheidung und den dazugehörigen Simulationseinstellungen eignet sich F1 2017 sowohl für Einsteiger, als auch Veteranen. Direkt zu Beginn werdet ihr von eurer Managerin in Empfang genommen, die euch fortan in der Karriere in Cutscenes auf dem neuesten Stand hält und euch über Vertragsdetails informiert. Überhaupt wurde die Karriere nun durch viele neue Funktionen und Cutscenes aufgewertet. Besonders im Bereich der Fahrzeugentwicklung hat F1 2017 deutlich aufgeholt und ein komplexes Entwicklungssystem integriert, bei dem ihr erspielte Ressourcenpunkte für die Entwicklung neuer Autoteile investieren könnt. Hier könnt ihr eurem „inneren Tüftler“ freien Raum lassen und in insgesamt 115 verschiedene Bereiche investieren und damit die Leistungsfähigkeit und Stabilität eures Gefährts verbessern.

Kämpf dich nach oben!

Die Ressourcenpunkte für die Entwicklung unseres Einsatzgerätes erfahren wir an den Rennwochenenden. In den Trainingssessions könnt ihr an diversen Entwicklungsprogrammen teilnehmen, um euch auf das Qualifying und Rennen vorzubereiten. Die Aufgaben reichen vom einfachen Streckenkennenlernen über Reifentests bis hin zu Zeitherausforderungen. Die Herausforderungen sind optional und können auf Wunsch auch ignoriert werden, mit dem Risiko, dass ihr im Verlauf der Saison jedoch leistungstechnisch ins Hintertreffen geratet.

Ebenfalls neu ist ein „Ruf-Barometer“. Selbiges gibt euer Ansehen bei anderen Teams wieder und aktualisiert sich nach jedem Grand Prix. So könnt ihr euren eigenen Marktwert abschätzen, wenn ihr während der Karriere das Team wechseln wollt. Um die Karriere zudem etwas aufzulockern, gibt es nun Einladungsrennen. Hier tretet ihr in kurzweiligen Sprintrennen in klassischen Formel-1-Boliden an und müsst bestimmte Aufgaben meistern, um ebenfalls euren Ruf aufzupolieren. Ansonsten baut die Karriere aber auf dem altbekannten Schema auf und punktet mit der kompletten Lizenz der diesjährigen Formel 1-Weltmeisterschaft.

Ab auf die Rennstrecke

Während der eigentlichen Rennen machen sich nicht so viele Änderungen bemerkbar. Das Gameplay ist wie im Vorjahr ein Mix aus Arcade und Simulation, wobei die Tendenz eher in Richtung Simulation ausschlägt. Dank ausschaltbarer Fahrhilfen, werden auch Profis gefordert und erstmals lässt sich die Stärke der KI sogar über feinjustierbare Prozentwerte festlegen.

Aufgrund der erhöhten Fahrzeugbreite der F1-Renner sind Überholmanöver in diesem Jahr gefühlt einen Ticken schwieriger und sollten zweimal überdacht werden, um keinen unnötigen Fahrzeugschaden zu riskieren. Apropos Schäden: In diesem Jahr fühlt sich das Schadensmodell noch ein kleines bisschen realer an. Totalschäden treten nicht ganz so schnell wie in F1 2016 auf, dafür fliegen Flügelteile schon bei kleinen Feindkontakten und in diesem Jahr muss auch auf die Motorenkomponenten aufgepasst werden, die bei zu großem Verschleiß ihren Geist aufgeben. Alles in allem wirkt F1 2017 in Sachen Gameplay leicht verbessert im Vergleich zu F1 2016, wobei besonders beim Strafensystem noch Luft nach oben ist und einige Zeitstrafen sehr willkürlich und unverschuldet wirken.

Die Technik – Würdig für die Königsklasse?

Die größte Schwachstelle von F1 2017 liegt wohl im technischen Bereich. Gerade die Cutscenes im Karriere-Modus leiden unter wachsartigen Gesichtern der Figuren. Immerhin wurden aber die Modelle der realen Fahrer und Teamchefs überarbeitet und wirken nicht mehr so steif wie im Vorjahr.

Auch die Strecken wirken noch etwas steril und leblos. Zwar lässt sich hier und da ein Flugzeug am Himmel entdecken, insgesamt wäre aber sicherlich noch mehr möglich. Punkten können hingegen die Fahrzeugmodelle, das Wettersystem und die tollen Lichteffekte. Besonders toll ist die Möglichkeit für quasi jede Rennstrecke im Einzelrennen die Tageszeit festzulegen, sodass ihr auch in Monte Carlo bei Nacht rasen könnt.

An der Audiofront gibt es keine Änderungen. Neben dem altbekannten Boxenfunk analysieren Heiko Wasser und Stefan Römer die einzelnen Rennen mit kurzen Dialogen, die sich jedoch häufig wiederholen und im kommenden Jahr etwas mehr Pepp vertragen könnten.

Neben dem Karrieremodus gibt es auch die Möglichkeit eigene Meisterschaften zu erstellen, auf Zeitenjagd zu gehen oder einzelne Rennevents durchzuführen. Der Mehrspielermodus ist nur online möglich und bietet keine nennenswerten Neuerungen zum Vorjahr. Leider laufen vor allem die Sprintrennen weiterhin nach dem Muster ab, dass die erste Kurve zumeist als Crashzone gilt.

Fazit:

Codemasters liefert mit F1 2017 das beste Formel 1-Spiel der letzten Jahre ab und verbessert den Vorgänger in vielen Bereichen. Besonders der Karrieremodus punktet mit einem sehr motivierenden Aufbau und den Einladungsevents. Der Spagat zwischen Arcade und Simulation macht das Spiel zugleich für Einsteiger, als auch für alteingesessene Rennhasen interessant. Aus technischer Sicht könnte F1 2017 etwas Feinschliff vertragen und auch beim Strafensystem gibt Ungereimtheiten. Für Rennspiel- und vor allem Formel 1-Fans ist F1 2017 jedoch ein absolutes Muss und das seit langem Beste Spiel rund um den Sport.