Everywhere : Spielerische Freiheit wird durch GTA-Chefentwickler angekündigt

Leslie Benzies, seines Zeichens früherer Chefentwickler von GTA, kündigt neues Spiel mit dem Namen Everywhere an. Das Spiel soll laut ihm mehr Freiheiten bieten als es GTA tut.

Leslie Benzies

Leslie Benzies war einst der Chef von Rockstar North und Producer der GTA-Reihe, als auch an Red Dead Redemption. Momentan läuft ein Rechtsstreit zwischen ihm und dem Studio. Nebenbei kündigte Lesie Benzies also sein neues Spiel Everywhere an, an welchem er mit seinem neuen Studio arbeitet.

Was ist bekannt?

Der Name! Das ist auch quasi schon so gut wie alles. Folglich gibt es noch keine Screenshots oder eine Beschreibung des Titels. Lediglich bekannt ist, dass es ein Open-World-Titel wird und mehr Freiheiten als GTA bieten soll. Gegenüber Venture Beat erklärte der Entwickler folgendes:

“Everywhere beinhaltet viele traditionelle Spielmechaniken, aber wir versuchen etwas zu machen, das Inspiration von, naja, überall bezieht.”

Everywhere soll zudem auf der Lumberyard-Engine von Amazon laufen. Beispielsweise läuft auch Star Citizen auf dieser.

Ein Releasetermin ist noch nicht bekannt!

Quelle: RebelGamer