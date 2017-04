Eurogamer: Nintendo bringt Ende 2017 das SNES Mini

Mit dem Nintendo Classic Mini NES veröffentlichte Nintendo im November 2016 eines der wohl am heißest begehrten Videospielprodukte der letzten Zeit. Scheinbar war selbst Nintendo von der riesigen Nachfrage nach dem Mini NES überrascht, sodass die Mini-Konsole schneller aus den Regalen gerissen wurde, als es dem einen oder anderen Fan lieb war. Die Folge waren horrende ebay-Verkaufspreise und lange Gesichter bei vielen Fans. An diesem Umstand scheint sich zukünftig wohl auch nicht viel zu ändern, denn Nintendo gab kürzlich bekannt, dass die Produktion des Mini NES nicht fortgeführt wird, obwohl noch viele Fans vergeblich nach einem Exemplar suchen.

Nintendo Classic Mini SNES: Die Chancen stehen gut!

Bereits in diesem Jahr könnte sich die nächste Schlacht um eine „Mini-Konsole“ aus dem Hause Nintendo ankündigen. Wie unsere Kollegen von Eurogamer berichten, plant Nintendo Ende diesen Jahres ein Nintendo Classic Mini SNES auf den Markt zu bringen, welches sich wohl bereits in der Produktion befindet. Wie schon die „Vorgängerkonsole“, wird auch das Mini SNES über vorinstallierte Spiele verfügen, die man bequem aus dem Konsolenmenü heraus starten kann. Nähere Details zu den möglichen Spielen und Funktionen der Konsole nannte Eurogamer nicht und auch Nintendo äußerte sich nicht zu dem veröffentlichten Bericht.

Wir können also gespannt sein, ob Nintendo in Kürze tatsächlich eine Mini-Variante des SNES ankündigen wird und ob es diesmal genug Exemplare geben wird, um die Nachfrage der Fans zu stillen. Wir bleiben für euch jedenfalls am Ball!

Quelle: Eurogamer