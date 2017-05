Erstes Bild zu Assassin’s Creed Origins ist echt

Im Netz ist ein erstes Bild zum noch unangekündigten Open-World-Spiel Assassin’s Creed Origins (vormals „Assassin’s Creed Empire“) von Ubisoft aufgetaucht. Es wurde vom User shoutouttoashraf auf Reddit geleakt.

In dem Bild zu sehen ist die Missionsbeschreibung „Follow Shadya to Khenut’s Villa„. Geschichts-Fans wissen: Bei Khenut handelt es sich um eine Gemahlin des ägyptischen Königs Unas. Sie lebte in der 5. Dynastie um 2380 v. Chr. und hatte eine große Mastaba neben der Pyramide ihres Gemahls in Sakkara.

Drei voneinander unabhängige Quellen haben gegenüber Eurogamer bestätigt, dass das Bild echt ist und tatsächlich aus Assassin’s Creed Origins stammt.

Die Geschichte soll sich um die Original-Gilde der Assassinen drehen, außerdem soll es zwei spielbare Hauptcharaktere (einen Mann und eine Frau) geben. Schauplatz ist, wie bereits seit Längerem vermutet, das alte Ägypten. Vor zwei Tagen haben wir bereits über weitere Gerüchte zum Spiel berichtet.

Tom Phillips von Eurogamer bestätigt zudem eine Umsetzung für Nintendo Switch. Diese soll allerdings nicht zeitgleich mit den anderen Versionen erscheinen.

Rumours last year AC: Origins would launch same time on Switch. In case it still needs saying, that’s not happening https://t.co/X25JhjbXZa

— Tom Phillips (@tomphillipsEG) 9. Mai 2017