Erster Trailer zu OVERKILL’s The Walking Dead

Die Starbreeze Studios haben einen ersten Trailer zum kommenden Action-Titel Overkill’s: The Walking Dead veröffentlicht. In dem cineastischen Trailer bekommt ihr den Charakter Aiden zu sehen. Selbiger befindet sich in einem postapokalyptischen Washington D.C. inmitten eines Kampfes auf Leben und Tod.

In dem First-Person Shooter könnt ihr insgesamt vier einzigartige Figuren steuern, die allesamt ihre ganz eigenen Besonderheiten, Skill-Trees und Rollen besitzen. Natürlich wird der Titel auch über einen kooperativen Vier-Spieler-Modus verfügen, in dem ihr euch mit euren Kameraden durch das von Beißern verseuchte Washington D.C. kämpfen müsst.

Overkill’s The Walking Dead Cinematic Trailer:

Der First-Person-Shooter soll Ende 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: PM Starbreeze Studios