Erster Patch zu Gear.Club Unlimited veröffentlicht

Entwickler Eden Games hat einen ersten Patch zu Gear.Club Unlimited für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Rennspiel ist in den USA bereits im Handel und eShop erhältlich, während wir uns in Deutschland noch bis zum 01. Dezember gedulden müssen.

Patch 1 behebt dabei mehrere Bugs, die es in das fertige Spiel geschafft hatten. Außerdem wurden die zwei DLC-Vorbestellerfahrzeuge integriert:

– Fix some minor bugs

– At the end of the race during replay, the wheel doesn’t turn anymore

– Addition of DLC preorder – 370Z Nismo

– Addition of DLC preorder – Camaro 50th anniversary

Patch 2 wurde zudem bereits für Anfang Januar 2018 angekündigt, der einige spannende Neuerungen bieten wird:

– Championship Modus für den lokalen Multiplayer

– Verbesserungen des Auto-Auswahl-Bildschirms (vor allem im lokalen Multiplayer)

– Erweiterung des Performance-Shops auf 10 Autos (bisher 4)

– Neue Außenansicht-Kameraperspektive

– Verbesserte Navigation im Performance Shop

Besitzer der US-Version von Gear.Club Unlimited können Patch 1 bereits kostenlos herunterladen.