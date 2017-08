Erste Infos und Bilder zu ReCore Definitive Edition

Twitter-User SaurabhCharde will angeblich erste Informationen und Bilder zur bislang noch unangekündigten ReCore Definitive Edition erhalten haben. Woher die Infos stammen, stellt er allerdings nicht klar.

Demnach soll das Spiel bereits am 29. August 2017 sowohl digital, als auch auf Disc erscheinen. Besitzer von ReCore sollen das Upgrade kostenlos erhalten.

Das Spiel besitzt HDR, höher aufgelöste Grafik und die neue Mission „Eye of Obsidian“ inkl. dem fünften Corebot „T8NK„.

ReCore: Definitive Edition releases on August 29. Comes with:

– HDR

– High resolution graphics

– new mission called „Eye of Obsidian“ pic.twitter.com/8VNJmbRhKu

— Saurabh Charde (@SaurabhCharde) 10. August 2017