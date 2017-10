Erste In-Game Eindrücke und neue Informationen zu Jurassic World Evolution

Ein paar Monate sind jetzt schon vergangen, seit dem Jurassic World Evolution angekündigt wurde. Jetzt rückt Frontier Developments mit einigen In-Game Eindrücken anhand eines neuen Trailers heraus. Ihr dürft euch ebenso über einige neue Infos freuen.

Kindheitstraum: Direktor eines Dinoparks

In Jurassic World Evolution schlüpft ihr in die Rolle des Direktors von eurem eigenen Jurassic World Park. Dabei baut das Spiel auf der Jurassic World-Mythologie auf. Demnach züchtet ihr neuen Spezies und baut neue Attraktionen, wie auch Forschungseinrichtungen. Um das bewerkstelligen zu können, müsst ih Dino-DNA extrahieren, welche ihr auf der gesamten Welt finden könnt. Außerdem könnt ihr Bio-Engineering nutzen, um eure Dinosaurier von der Geburt an zu begleiten. Doch Vorsicht, hierbei soll jede Entscheidung Konsequenzen tragen und den Verlauf des Schicksals verändern.

Laut Frontier Developments soll Jurassic World Evolution die nächste Evolutionsstufe für Spieler sein, welche das Franchise lieben gelernt haben. Der Spieler kann unterschiedliche Wege je nach seinen Entscheidungen einschlagen. Wollt ihr einfach eine Touristenattraktion aufbauen? Oder euch lieber mit der Wissenschaft befassen, alten Dinosauriern neues Leben einzuhauchen? Kurzum steht euch offen, was ihr aus dem erschaffenen Park macht. Doch auch Mutter Natur stellt euch einige Hürden wie Krankheiten oder Naturkatastrophen in den weg, welche es zu überspringen gilt.

Trailer

Jurassic World Evolution soll 2018 erscheinen.

