Ladies and Gentlemen: Start your engines! Sony und Polyphony Digital haben endlich den finalen Erscheinungstermin zur Rennsimulation Gran Turismo Sport bekanntgegeben. Nachdem die geschlossene Beta des Edel-Racers in Kürze endet, wird das fertige Spiel am 18. Oktober endlich erscheinen.

Um PlayStation-Zocker mit Benzin im Blut auf das kommende Genrehighlight einzustimmen, zeigt Sony einen kurzen Trailer zum Spiel.