Erscheinungstermin zu Darkest Dungeon für die Nintendo Switch enthüllt

Zukünftig sollen sich auch Besitzer der Nintendo Switch in die Tiefen des Darkest Dungeon begeben. In dem düsteren Duneon-Crawler gilt es für den Spieler um sein Überleben zu kämpfen. Demnach verkündete Entwickler Red Hook, dass der Titel ab dem 18. Januar in Europa und Amerika erscheint. Die beiden bereits erschienen DLC The Crimson Court und The Shieldbreaker werden ebenfalls ab dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

The Color of Madness ebenfalls für die Switch

Das Hauptspiel soll sich preislich bei 24,99 US-Dollar eingliedern, während The Crimson Court 9,99 US-Dollar und The Shieldbreaker 3,99 US-Dollar kosten. Für den geplanten Zusatzinhalt The Color of Madness konnte Red Hood noch keinen Termin nennen, dieser soll aber auch für die Nintendo Switch erscheinen. Zusätzlich soll die Nintendo Switch-Version über optimierte Steueroptionen per Tochscreen verfügen.

