Horizon Zero Dawn gehört sicherlich zu den heißesten Anwärtern auf das Spiel des Jahres. Auch Philipp schien in unserem Testbericht äußerst angetan von dem Abenteuer der guten Aloy. Noch 2017, um genau zu sein am 07. November, wird es eisig. Dann erscheint die Erweiterung The Frozen Wilds zu einem Preis von ca. 20 Euro.

Teaser-Trailer

Wer es nicht erwarten kann, der kann sich schon mal mit dem folgenden Teaser-Trailer auf die bald erscheinende Erweiterung einstimmen:

