Erscheint Kingdom Hearts 3 noch in diesem Jahr?

Fans der beliebten Rollenspiel-Serie fiebern nach unzähligen Verschiebungen Kingdom Hearts 3 entgegen. Wird das Crossover-RPG 2018 endlich erscheinen? Einen finalen Releasetermin nennt Square Enix leider noch immer nicht, nachdem das Spiel eigentlich bereit im Vorjahr erscheinen sollte. Nach den HD-Remakes (unser Test) wurde es dann aber ziemlich ruhig um die Fortsetzung der Reihe.

Nun macht Square Enix USA allerdings mit einem interessanten Tweet auf das Spiel aufmerksam:

Dragon Quest! Kingdom Hearts! Check out @destructoid’s most anticipated games of 2018 and let us know what game you’re looking forward to 🙂 https://t.co/MI6ApwMBKc — SquareEnixUSA☃️ (@SquareEnixUSA) 10. Januar 2018

In der Liste der am sehnlichsten erwarteten Spiele 2018 von Destructoid taucht neben Dragon Quest auch Kingdom Hearts 3 auf. Selbstverständlich freut man sich bei Square Enix über die Vorschusslorberen, doch deutet das darauf hin, dass man auch intern mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr rechnet.

Immerhin prangt am Ende des aktuellsten Trailers der große Schriftzug „Coming 2018“

So oder so wird es langsam Zeit. Kingdom Hearts 3 wird (wann auch immer) für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.