Erscheint God of War möglicherweise bereits im September?

Der PlayStation-4-Exklusivtitel God of War könnte neuen Gerüchten zufolge bereits im September erscheinen. Zumindest, wenn man dem portugiesischen Gameshop Gaming Replay Glauben schenkt.

Dieser listet den neuesten Ableger der beliebten Action-Reihe nämlich mit einem Erscheinungstermin am 14. September 2017. Natürlich gibt es seitens Sony bislang keine Bestätigung des Termins.

Allerdings haben die Entwickler via Twitter bereits mehrfach betont, dass Kratos‘ neues Abenteuer noch in diesem Jahr erscheinen soll. Vor knapp zwei Monaten sorgten Werbeplakate in Spanien zudem für Aufsehen und deuteten einen Release 2017 an.

Wir jedenfalls sind gespannt. Spätestens zur E3 in Los Angeles dürfte der finale Erscheinungstermin bekanntgegeben werden.