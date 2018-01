Erscheinen de Blob und Legend of Kay Anniversary für Nintendo Switch?

THQ Nordic könnte in Zukunft die beiden Spiele de Blob und Legend of Kay Anniversary für Nintendo Switch veröffentlichen. Zumindest sind die beiden Neuauflagen vor Kurzem bei verschiedenen europäischen GameStops aufgetaucht.

Wieder einmal sind es die Skandinavier, die beide Spiele geleakt haben könnten.

De Blob erschien ursprünglich 2008 für Nintendo Wii und wurde Ende 2017 für PlayStation 4 und Xbox One neu aufgelegt. „de Blob“ und seine Mitstreiter aus dem Farb-Untergrund versuchen gemeinsam Chroma City von der Herrschaft der farblosen INKT-Corporation zu befreien. Dabei kämpfen sie sich von einem Stadtteil zum nächsten, um dieses Ziel zu erreichen.

Legend of Kay ist ein ursprünglich für die Playstation 2 entwickeltes Action-Adventure. Es stammt vom deutschen Computerspiel-Entwickler Neon Studios. Auch Legend of Kay wurde für die aktuelle Konsolengeneration neu aufgelegt. 10 Jahre nach der Ersterscheinung ist Legend of Kay – Anniversary eine aufwendig überarbeitete Fassung des Original-Spiels: Hochauflösende Texturen; neue, detailliertere Charakter-Modelle, moderne Rendertechniken und glasklarer Surround-Sound lassen das Spiel in neuem Glanz erstrahlen.

THQ Nordic hat die Meldung bislang nicht kommentiert.