Epic Games denkt über Fortnite für Nintendo Switch nach

Epic Games hat Interesse daran, den Shooter Fortnite für Nintendo Switch umzusetzen, das bestätigte Creative Director Donald Mustard auf Nachfrage eines Fans via Twitter. Mustard hofft, den Titel irgendwann in Zukunft für die Switch umsetzen zu können. Konkrete Pläne scheint es jedoch bislang noch nicht zu geben, zumindest gibt Mustard diese noch nicht preis.

Yes. Yes I am. Hopefully we do that at some point!

— Donald Mustard (@DonaldMustard) 25. Januar 2018