Plattform-Spiel Embers of Mirrim angekündigt

Das Indie-Entwicklerstudio Creative Bytes hat das Abenteuer-Plattformspiel Embers of Mirrim für die PlayStation 4, PC und Xbox One angekündigt, welches bereits im Frühling 2017 erscheinen soll.

In Embers of Mirrim dreht sich alles um die mächtige, namensgebende Kreatur Mirrim. Sie hat die Möglichkeit, sich in Einheiten aus Licht und Dunkelheit aufzuteilen, die sogenannten Embers (Glutpartikel). Als Mirrim könnt ihr die Umgebung erkunden, indem ihr die gegensätzlichen Embers benutzt, um die Kreaturen und Relikte dieser Welt zu beeinflussen.

Dabei werden die hellen und dunklen Embers unabhängig voneinander mit dem linken und rechten Stick gesteuert. Natürlich soll der fliegende Wechsel beider Itemtypen in unzähligen Rätseln und zum Überwinden von Hindernissen genutzt werden.

Für das Gameplay, welches klassische Plattform-Spielelemente mit Rätseln, Bosskämpfen und intensiven Verfolgungsjagden verbindet, ließen sich die Entwickler unter anderem von Uncharted und Rayman inspirieren.

Embers of Mirrim – Details zur Story

Die Story des Spieles handelt von der Not zweier unterschiedlicher Spezies, die ihre Differenzen beilegen und zusammenkommen müssen. Als Mirrim tragt ihr die einzigartigen Fähigkeiten beider Arten in euch, um gegen die außerirdische Infektion zu kämpfen, die euren Heimatplaneten bedroht. Ziel des Spieles ist es, das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen.

Das Spiel setzt dabei auf abwechslungsreiche Umgebungen. Darunter schmelzende Berge, ein sterbender Wald, eine trostlose Einöde und viele weitere Orte. Die Charaktere und Umgebungen wurden von Fantasy-Filmen der 1980er-Jahre wie zum Beispiel Die unendliche Geschichte beeinflusst. Auch versteckte Geheimnisse sollen im Spiel nicht zu kurz kommen.

Die offizielle Homepage zum Spiel wurde bereits eröffnet, bietet aber noch keine Inhalte. Dafür gibt es einen ersten Teaser-Trailer zu sehen. Erscheinen wird Embers of Mirrim im Frühling 2017.

Quelle: PlayStation Blog