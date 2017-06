Microsoft hat beim amerikanischen Patent- und Markenamt ein neues „S“-Logo schützen lassen, das meldet die Website The Verge. Dabei könnte es sich zumindest um einen Teil des Logos der neuen Xbox Scorpio (oder Xbox S?) handeln.

Allerdings geht aus dem Eintrag auch hervor, dass das S-Logo auch für eine neue oder aktualisierte bereits erhältliche Konsole verwendet werden kann.

Was es damit auf sich hat, erfahren wir vermutlich bereits in wenigen Tagen auf der E3 in Los Angeles.