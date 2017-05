EA: „Schauen uns andere Spiele an, die für die Switch kommen könnten“

Electronic Arts zeigt sich angetan von der Nintendo Switch und den damit verbundenen Möglichkeiten. Auf einer Investorenkonferenz am gestrigen Abend äußerte sich der Konzern neben den kommenden und aktuellen Highlights im Lineup auch zur neuen Nintendo Konsole.

Weitere EA Spiele auf Nintendo Switch sind möglich

CEO Andrew Wilson versicherte auf der Konferenz den Investoren, dass die Beziehung des Konzerns mit Nintendo „wunderbar“ ist. Allerdings äußerte er sich auch zu den Zukunftsplänen bezüglich der Nintendo Switch:

„Wir sind weiterhin optimistisch und schauen uns weitere Spiele an, die wir auf die Switch bringen könnten.“

Aktuell arbeitet EA nur an einer Umsetzung von FIFA 18 für die Switch. Durch die Aussage von Wilson sind künftig aber auch andere Spiele denkbar. Wie wäre es beispielsweise mit einem Battlefield, Mass Effect oder Need for Speed?

Welche EA-Spiele würdet ihr euch für die Nintendo Switch wünschen?