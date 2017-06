E3 2017: Ubisoft bestätigt Mario + Rabbids Kingdom Battle

Was unfreiwillig schon vor einigen Tagen öffentlich wurde, ist nun offizielle Sache: Ubisoft entwickelt Mario + Rabbids Kingdom Battle für Nintendo Switch. Passend zur Ankündigung auf der E3, gab Ubisoft auch erste Details zum Crossover bekannt. So soll der Titel bereits seit über drei Jahren in Entwicklung sein und wie bereits vermutet ein rundenbasiertes Strategie-Spiel mit Adventure-Einlagen sein.

In Mario + Rabbids Kingdom Battle, wurden die verrückten Karnickel in das Pilzkönigreich teleportiert und sorgen dort für mächtig Chaos. Denn neben friedlichen Rabbids, die sich Mario und seinen Freunden anschließen, gibt es auch einige düstere Gesellen, die den Frieden in Marios Heimat in Gefahr bringen.

Das Gameplay orientiert sich ein wenig an Genre-Kollegen wie XCOM, sodass ihr rundenbasiert euer Team über Schlachtfelder manövriert, Schutz hinter Objekten sucht und Gegner mit Lasergeschossen unter Beschuss nehmt.

Der erste Trailer zu Mario + Rabbids Kingdom Battle ist bereits verfügbar:

Mario + Rabbids Kingdom Battle wird am 29. August exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Mit weiteren Informationen rund um das Spiel, ist während der E3 zu rechen.

Quelle: Ubisoft @ E3 2017