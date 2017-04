Wie schon in den letzten Jahren, so wird Nintendo auch in diesem Jahr keine traditionelle Pressekonferenz auf der E3 2017 abhalten. Genaue Pläne zum Auftritt auf der E3 möchte Nintendo in den kommenden Wochen veröffentlichen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich Fans wieder über ein digitales Event wie in den Vorjahren freuen dürfen, auf dem die kommenden Neuheiten kompakt vorgestellt werden.

Die E3 2017 wird vom 13. bis 15 Juni in Los Angeles stattfinden.

Quelle: Nintendo