E3 2017: Nintendo äußert sich zum Messeauftritt

In gut einem Monat eröffnet die E3 2017 in Los Angeles ihre Pforten. Nun hat Nintendo die eigenen Messepläne veröffentlicht und einen kleinen Ausblick auf das Rahmenprogramm gegeben. So wird Nintendo am Dienstag, den 13. Juni 2017 um 18:00 Uhr MEZ, einen sogenannten Nintendo Spotlight ausstrahlen. Hier sollen Nintendo Switch Spiele für das Jahr 2017 vorgestellt werden und auch mit neuem Gameplay-Material zu Super Mario Odyssey darf gerechnet werden.

Nintendo Treehouse liefert Gameplay von der E3

Wie in den Vorjahren, so wird Nintendo auch 2017 an dem Treehouse festhalten. Selbiges beginnt direkt nach der Ausstrahlung des Nintendo Spotlight und wird Gameplay zu 3DS und Switch-Spielen liefern. Mit dabei sind wie in den Vorjahren auch die Entwickler der einzelnen Spiele, die ihre Projekte vorstellen werden.

Zudem werden uns am 13. und 14. Juni 2017 Turniere zu den beiden Nintendo Switch-Spielen Splatoon 2 und ARMS erwarten, sodass für jeden Geschmack wohl das Richtige dabei ist.

