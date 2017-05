Dynasty Warriors 9 offiziell angekündigt

KOEI TECMO hat das Musou-Spiel Dynasty Warriors 9 nun auch offiziell für Europa angekündigt. Der neuste Ableger der Reihe wird erneut von Omega Force entwickelt und wartet mit zahlreichen Neuerungen und einer noch größeren, offenen Spielewelt auf.

Dynasty Warriors 9 spielt im feudalen China, in dem die Kriegsherren noch um die Herrschaft über das geteilte Land kämpfen. Der Titel findet in den letzten Tagen der Han-Dynastie statt und führt Spieler bis in das beginnende Zeitalter der drei Königreiche.

Mit von der Partie ist eine neuartige Weltkarte, die mit einer Vielzahl verschiedener Landschaften aufwartet. Darunter unter anderem üppige Ebenen und schneebedeckten Gipfeln. Der Tag/Nacht-, sowie Wetterwechsel sollen dynamisch vonstattengehen und so für beeindruckende Szenarien sorgen.

Die Erforschung der Umgebung soll eine größere Rolle spielen, als jemals zu vor. In Dynasty Warriors 9 soll man sich sehr gut an die Umgebung anpassen können und so sogar Hindernisse vermeiden oder Konflikten ganz aus dem Weg gehen können.

Dynasty Warriors 9 erzählt seine Geschichte über kritische und reguläre Missionen, in denen man in 83 verschiedene Charaktere aus der Serie schlüpfen kann. Ergänzt werden diese durch neue Figuren wie Cheng Pu, einem langjährigen Unterstützer der Sun Familie.

Weitere Informationen zum Spiel sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Die offizielle Homepage ist zumindest bereits jetzt verfügbar.