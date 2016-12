Dying Light Entwickler arbeiten an Fantasy Spiel

Techland, die Entwickler hinter dem Zombie-Shooter Dying Light arbeiten an einem Rollenspiel mit Fantasysetting. Das neue Projekt soll eine riesige, offene Spielwelt und verschiedene Rollenspielelemente bieten.

Um das Vorhaben in entsprechender Qualität in die Tat umzusetzen, konnte man Damien Monnier von CD Projekt Red für das Spiel gewinnen. Monnier hatte zuletzt an Gwent und dem Megahit The Witcher 3: Wild Hunt des polnischen Entwicklerstudios gearbeitet.

Das Rollenspiel soll neben einer umfangreichen Singleplayer-Kampagne auch einen Online-Koop-Modus bieten. Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich Ende 2018.