Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs – Neues Video erschienen

Nachdem wir euch soeben ein neues Video zu Rime für PS4, Switch und Xbox One präsentieren konnten, gibt es nun auch noch für unseren „Kleinsten“ im Bunde Nachschub. Am 20. Januar 2017 erscheint mit Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs ein neues Rollenspiel für den Nintendo 3DS, welches sich nun in einem neuen Video auf YouTube präsentiert.

Ein Klassiker nun im Handheld-Format

Zu sehen ist in dem Video des Users „NonComms“ nicht nur das Erforschen der sehenswerten Spielwelt, sondern auch zahlreiche Kämpfe, die natürlich ein essentieller Bestandteil des Rollenspieles sind.

Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs erscheint kommenden Freitag exklusiv für die Geräte der Nintendo 3DS-Familie. Wer mag, der kann sich das Spiel unter anderem bei amazon.de vorbestellen.

Quelle: Youtube via GoNintendo