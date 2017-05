Downloadgröße von ARMS bekanntgegeben + neues Video

Nintendo hat die Downloadgröße der digitalen Version des Kampfspiels ARMS bekanntgegeben. Wer plant, das Spiel im eShop zu kaufen muss nicht unbedingt eine SD-Karte zur Hand haben.

ARMS wird nämlich gerade einmal 2,2 GB Speicherplatz benötigen und ist damit deutlich kleiner, als andere Switch-Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild (13 GB) oder Mario Kart 8 Deluxe (8 GB).

Der Global-Testpunch zu ARMS findet in Europa am 27.05. – 28.05. und vom 03.06.- 04.06. statt.

Alle Infos zum Spiel haben wir für euch an dieser Stelle zusammengefasst.