DLC-Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe

Seit Vorgestern ist One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe in Japan erhältlich. Vor einer ganzen Weile erschien der Titel bereits für die PlayStation Vita, PlayStation 3 und die PlayStation 4. Insgesamt sind seit dem Erscheinen 42 DLCs erschienen, welche jetzt auch bei One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe für die Nintendo Switch enthalten sind. Darunter zum Beispiel neue Kostüme oder Zusatzepisoden.

Hier der Trailer:

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe soll zudem im TV-Modus mit 1080p laufen, während der Handheld 720p ansteuert. Beide sollen dabei eine stabile Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde ansteuern. Im Gegensatz zur PlayStation-Fassung fällt der Online-Koop allerdings komplett weg, demgegenüber ist es möglich das Abenteuer mit einem Joy-Con Paar zu zweit zu erleben.

Wann und ob der Titel im Westen erscheint, ist bisher noch klar.

